Королева не простит: Тарзан заигрывал с известным комиком [ Редактировать ]
Муж Наташи Королевой стриптизер Сергей Глушко (более известен под псевдонимом Тарзан) шокировал поклонников новым снимком в социальной сети.
На снимке шоумен сидит в компании известного российского комика в полурастегнутой рубашке, а тот трогает стриптизера за грудь.
"А что было дальше?!", - подписал публикацию Сергей Глушко.
Известно, что юмористический видеопроект вышел на YouTube-канал, где комики, как обычно, поражают своим неиссякаемым юмором, однако этот выпуск может запомниться зрителям вовсе не шутками.
И вот почему - Тарзан всю программу публично заигрывал со StandUp-комиком, а тот в свою очередь кидал пристальные взгляды в сторону супруга Наташи Королевой и мило улыбался во время беседы с ним.
В какой-то момент артисты начали общаться "на своем языке" и зрителям сложно было понять, что шоумены имели ввиду, ведь разговор был крайне странным.
Напомним, недавно в России состоялся концерт в честь дня рождения известной артистки Наташи Королевой. На нем было множество фанатов певицы и ее мужа Сергея Глушко, которые делали совместные фотографии со своими кумирами. Так вот некоторые фото просто ужаснули фанатов пары. И связанно это было в первую очередь с вгнешним видом мужа Королевой.
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