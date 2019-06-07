Муж Наташи Королевой стриптизер Сергей Глушко (более известен под псевдонимом Тарзан) шокировал поклонников новым снимком в социальной сети.

На снимке шоумен сидит в компании известного российского комика в полурастегнутой рубашке, а тот трогает стриптизера за грудь.

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"А что было дальше?!", - подписал публикацию Сергей Глушко.

Известно, что юмористический видеопроект вышел на YouTube-канал, где комики, как обычно, поражают своим неиссякаемым юмором, однако этот выпуск может запомниться зрителям вовсе не шутками.

И вот почему - Тарзан всю программу публично заигрывал со StandUp-комиком, а тот в свою очередь кидал пристальные взгляды в сторону супруга Наташи Королевой и мило улыбался во время беседы с ним.

В какой-то момент артисты начали общаться "на своем языке" и зрителям сложно было понять, что шоумены имели ввиду, ведь разговор был крайне странным.

Напомним, недавно в России состоялся концерт в честь дня рождения известной артистки Наташи Королевой. На нем было множество фанатов певицы и ее мужа Сергея Глушко, которые делали совместные фотографии со своими кумирами. Так вот некоторые фото просто ужаснули фанатов пары. И связанно это было в первую очередь с вгнешним видом мужа Королевой.