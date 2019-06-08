В пятницу, 7 июня, вражеские силы 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них три раза - с применением запрещенных минскими соглашениями 152 и 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 120 мм, передает пресс-служба ООС.

Кроме того, боевики Российской Федерации также обстреливали украинских военных из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и автоматического стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 21 раз обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи населенного пункта Новоселовка вторая - из артиллерии 152 мм, минометов калибра 82 мм и гранатометов, пять раз в районе города Павлополь - из гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия, четыре раза в районе населенного пункта Водяное - из вооружения боевых машин пехоты, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также, дважды вблизи Марьинки - с 82 мм минометов и стрелкового оружия, два раза Новогригорьевку - гранатометы и пулеметы, вблизи населенного пункта Гнутово - автоматические гранатометы и стрелковое оружие, Николаевка - противотанковые гранатометы и Авдеевка - автоматические гранатометы и стрелковое оружие.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны семь раз: вблизи населенного пункта Новолуганское - с 122 мм артиллерии и 120 мм минометов 120 гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, Станица-Луганск - стрелковое вооружение, однажды Крымское - 82 мм минометы, гранатометы различных систем; крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, дважды Травневе - с вооружения боевой машины пехоты, автоматических гранатометов, Зайцев - гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Известно, что в последствии обстрелов, украинские военные понесли потери: двое защитников погибли, пять получили ранения и семь человек получили боевые травмы. По данным разведки, двух оккупантов было уничтожено и еще 1 ранен.

Отмечается, что с начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил один раз - вблизи населенного пункта Широкино из крупнокалиберных пулеметов.

Ранее сообщалось, что Зеленский сделал заявление о России касательно Донбасса.