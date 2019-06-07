Еще троих раненных украинцев из Донбасса доставили в госпиталь [ Редактировать ]
В штабе Операции Объединенных сил Украины сообщили о важной информации - еще трое украинских военных оказались в госпитале. Соответствующее сообщение появилось на Facebook-странице ООС.
"По состоянию на 16.00 в госпиталь поступили еще трое военнослужащих. Это пострадавшие в результате ночного обстрела позиций объединенных сил вблизи Новолуганское", - говорится в сообщении.
В штабе напомнили, что ночью 7 июня боевики обстреляли позиции украинских военных, в результате чего погибли двое бойцов и 11 получили травмы и ранения различной тяжести.
"Как только вражеская батарея проявила себя огнем, объединенными силами было немедленно применены огневые средства поражения в ответ", - добавили в Операции Объедененных сил.
Там также подчеркнули, что огонь русских оккупантов не остается безнаказанным. Силы и средства ООС находятся в полной боевой готовности и дают немедленный отпор агрессору.
Напомним, на Донбассе боевики атаковали подразделения ООС в районе Новолуганского, в результате чего погибли двое военнослужащих и еще семеро получили ранения. А также украинские силы понесли потери. В связи с обострением ситуации президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о России.
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