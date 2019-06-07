В пятницу ночью, 7 июня, на Донбассе боевики атаковали подразделения ООС в районе Новолуганского, в результате чего погибли двое военнослужащих и еще семеро получили ранения. На сайте полка "Азов" сообщаются имена погибших солдатов.

Так, под обстрелами умерли два бойца - Дмитрий Пругло (позывной - Круглый) и Максим Олексюк (Максон).

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Отмечается, что Дмитрий Пругло родом из Полтавы. Он пришел в "Азов" в 2014 году. Принимал участие во всех ключевых боях подразделения, где демонстрировал свои храбрость и профессионализм. Он занимал должность заместителя командира роты по работе с личным составом. Ему было 28 лет.

В свою очередь 23-летний Максим Олексюк присоединился к полку "Азов" в 2017 году.

"За полтора года службы проявил себя преданным военному делу, ответственным и искренним побратимом", - говорится в сообщении.

Максим Олексюк Фото: azov.org.ua

Напомним, что украинские силы понесли потери. В связи с обострением ситуации президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о России.