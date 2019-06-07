Смерть военных на Донбассе: имена погибших бойцов [ Редактировать ]
В пятницу ночью, 7 июня, на Донбассе боевики атаковали подразделения ООС в районе Новолуганского, в результате чего погибли двое военнослужащих и еще семеро получили ранения. На сайте полка "Азов" сообщаются имена погибших солдатов.
Так, под обстрелами умерли два бойца - Дмитрий Пругло (позывной - Круглый) и Максим Олексюк (Максон).
Отмечается, что Дмитрий Пругло родом из Полтавы. Он пришел в "Азов" в 2014 году. Принимал участие во всех ключевых боях подразделения, где демонстрировал свои храбрость и профессионализм. Он занимал должность заместителя командира роты по работе с личным составом. Ему было 28 лет.
В свою очередь 23-летний Максим Олексюк присоединился к полку "Азов" в 2017 году.
"За полтора года службы проявил себя преданным военному делу, ответственным и искренним побратимом", - говорится в сообщении.
Максим Олексюк Фото: azov.org.ua
Напомним, что украинские силы понесли потери. В связи с обострением ситуации президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о России.
по теме
Смерть военных на Донбассе: в МВД рассказали подробности
В пятницу ночью, 7 июня, на Донбассе боевики атаковали подразделения ООС в районе Новолуганского, в результате чего погибли двое военнослужащих и еще семеро получили ранения
На Сході України загинули двоє військових
На Сході України загострення, маємо втрати у війську. Напередодні там загинули двоє військових. Вони доправляли харчі на позиції Об'єднаних сил, що біля Новоселівки-2
Война на Донбассе: в штабе доложили о ситуации
В понедельник, 3 июня, в зоне Операции Объединенных сил сепаратисты восемь раз нарушил режим прекращения огня
Война на Донбассе: в штабе доложили о ситуации
С начала суток, 31 мая, по состоянию на 18:00, на Донбассе боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня,
Военные на Донбассе попали в плен боевиков
Во среду, 22 мая, стало известно о том, что на Донбассе украинские военные попали в плен к боевикам.