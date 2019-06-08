Под Николаевом "скорая" с больным застряла в песке [ Редактировать ]
В пятницу, 7 июня, на линию "101" поступило сообщение, что в Николаевской области в районе пляжа г. Южноукраинск в песке застряла машина скорой помощи. Внутри "скорой" находился больной. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
На место происшествия сразу выехали спасатели.
Они с помощью лебедки вытащили транспортное средство на безопасный участок дороги, после чего водитель продолжил движение.
Фото: ГСЧС
Ранее сообщалось, что в Киеве сгорела автобаза.
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