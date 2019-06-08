Алина Гросу впервые показала мужа (фото) [ Редактировать ]
Популярная украинская певица Алина Гросу не привыкла делится личным с поклонниками, однако, в свой 24-й день рождения, звезда сделала исключение и впервые показала своего мужа. Соответствующее фото Алина опубликовала в Instagram.
"Свой 24 год я встречаю уже замужней девушкой. Можно сказать, любимый принял меня в свою семью и подарил мне ее к моему дню рождения! Теперь я точно буду говорить, что мое сердце не свободно!!! В нем есть много-много любви..так как родных людей/членов семьи у меня стало в два раза больше" - поделилась артистка.
Отмечается, что Алина и раньше делилась фотографиями с возлюбленным, однако на снимках не было видно его лица.
Ранее сообщалось, что Анну Седокову обвинили в пошлости, а Нюша расстрогала сеть снимком с дочерью.
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