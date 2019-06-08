Популярная украинская певица Алина Гросу не привыкла делится личным с поклонниками, однако, в свой 24-й день рождения, звезда сделала исключение и впервые показала своего мужа. Соответствующее фото Алина опубликовала в Instagram.

"Свой 24 год я встречаю уже замужней девушкой. Можно сказать, любимый принял меня в свою семью и подарил мне ее к моему дню рождения! Теперь я точно буду говорить, что мое сердце не свободно!!! В нем есть много-много любви..так как родных людей/членов семьи у меня стало в два раза больше" - поделилась артистка.

Отмечается, что Алина и раньше делилась фотографиями с возлюбленным, однако на снимках не было видно его лица.

Ранее сообщалось, что Анну Седокову обвинили в пошлости, а Нюша расстрогала сеть снимком с дочерью.