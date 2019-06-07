Популярная 28-летняя певица Нюша не так часто радует поклонников новыми снимками. Однако на днях артистка поделилась с фанатами нежным фото с дочерью. И многие задаются вопросом, почему певица до сих пор не рассекретила имя дочки.

На фото Нюша позирует вместе со своей коллегой Ханной и ее 9-месячной дочерью. "Это пост для наших принцесс. Наверняка они его увидят когда-то. 03.06.2019. В этот день мы с вами очень счастливы. Ханна, Ню", - написала под снимком Нюша.

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