Cyberpunk 2077: Киану Ривз назвал дату выхода ожидаемой игры [ Редактировать ]
Популярный голливудский актер Киану Ривз во время пресс-конференции Microsoft на выставке E3 объявил дату выхода игры Cyberpunk 2077.
Также стало известно, что в игре появится персонаж, которого играет Киану Ривз. Дата релиза проекта установлена на 16 апреля 2020 года.
Новая разработка студии CD Projekt Red, которая создала серию игр "Ведьмак" по мотивам романов Анджея Сапковского, была анонсирована в 2012 году и базируется на настольной игре Майка Пондсмита Cyberpunk 2020 и его многочисленных книгах о вымышленном мире Cyberpunk. Игра будет значительно отличаться от серии о ведьмаке: как минимум, игрок сам сможет создать собственного персонажа.
Что такое Cyberpunk 2077?
Cyberpunk 2077 - следующая игра студии CD Projekt Red, создавшей серию игр «Ведьмак» по мотивам романов Анджея Сапковского. Она была анонсирована в 2012 году и базируется на настольной игре Майка Пондсмита Cyberpunk 2020 и его многочисленных книгах о вымышленном мире Cyberpunk. Игра будет значительно отличаться от серии о ведьмаке: как минимум, игрок сам сможет создать собственного персонажа.
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