Популярный голливудский актер Киану Ривз во время пресс-конференции Microsoft на выставке E3 объявил дату выхода игры Cyberpunk 2077.

Также стало известно, что в игре появится персонаж, которого играет Киану Ривз. Дата релиза проекта установлена на 16 апреля 2020 года.

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Новая разработка студии CD Projekt Red, которая создала серию игр "Ведьмак" по мотивам романов Анджея Сапковского, была анонсирована в 2012 году и базируется на настольной игре Майка Пондсмита Cyberpunk 2020 и его многочисленных книгах о вымышленном мире Cyberpunk. Игра будет значительно отличаться от серии о ведьмаке: как минимум, игрок сам сможет создать собственного персонажа.

Что такое Cyberpunk 2077?

Cyberpunk 2077 - следующая игра студии CD Projekt Red, создавшей серию игр «Ведьмак» по мотивам романов Анджея Сапковского. Она была анонсирована в 2012 году и базируется на настольной игре Майка Пондсмита Cyberpunk 2020 и его многочисленных книгах о вымышленном мире Cyberpunk. Игра будет значительно отличаться от серии о ведьмаке: как минимум, игрок сам сможет создать собственного персонажа.

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