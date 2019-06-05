GTA 6 Фото: Daily Star

В преддверии игровой выставки E3 2019 появились важные сведения касательно Grand Theft Auto 6. Так, согласно информации от ресурса Dalily Star, Rockstar совместно с Microsoft анонсируют игру на грядущем игровом мероприятии, которое пройдет с 8 по 11 июня 2019 года.

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Как утверждает источник, долгожданная GTA VI выйдет в период с 2020 по 2022 годы, а уровень проработки будет выведен на совершенно новый уровень, специально под игровые приставки нового поколения: PlayStation 5 и Xbox Scarlett.

На что будет похожа Grand Theft Auto 6, можно подсмотреть в последнем громком проекте Red Dead Redemption 2. В своей последней игре Rockstar не побоялась пойти на эксперимент и сделала многие аспекты геймплея "реалистичными", вроде необходимости спать, есть, передвигаться на большие расстояния, заниматься микроменеджментом, соблюдать гигиену и одеваться согласно климатическим условиям. Согласно последней информации, студия с удовольствием перенесет успешную формулу RDR2 в новую GTA.

Также издание ссылается на отчет TechRadar, который был недавно опубликован - в нем были раскрыты важные особенности GTA 6. В отчете игра фигурирует под кодовым названием Project Americas. Согласно информации из источника, карта в Grand Theft Auto 6 будет самой огромной среди всех игр серии – как минимум в 2 раза больше, чем в GTA V, вышедшей в 2013 году.

Карта GTA VI, созданная фанатским сообществом RealityDesign

Вторая часть отчета привлекла куда больше внимания – она раскрывала характер игрока в игре. Впервые в серии, в GTA 6 будет использован женский персонаж в качестве одного из главных героев. На текущий момент неизвестно, будет ли это главный протагонист или один из нескольких игровых персонажей, как это было реализовано в GTA V.

В то же время TechRadar опровергает слухи касательно переезда серии в виртуальный Токио. В Grand Theft Auto 6 будут использованы два больших города с классическими для игровой серии названиями – Vice City и Liberty City, а расстояния между ними будут очень большими, что быстрее всего будет перемещаться между ними на самолете.

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Тем не менее, TechRadar отмечает, что у Rockstar действительно был интерес перенести игру в японский мегаполис, команда даже несколько раз посещала этот город для исследовательских миссий, но в итоге проект с азиатской тематикой был заморожен поскольку "дорожная система с левосторонним движением была признана проблемной".

Напоследок издание сообщило, что игра находится в активной разработке с 2016 года и до ее завершения осталось "не так много времени".

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