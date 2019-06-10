В воскресенье, 9 июня, на 54 километре трассы Киев-Харьков-Довжанский, произошло жуткое ДТП. Автомобиль ВАЗ-2115 вылетел с дороги и врезался в отбойник. Двое пассажиров авто скончались, сообщает "Информатор".

По предварительной информации, мужчина, который был за рулем, уснул. Также в машине находились его жена и теща.

Так, авто слетело с проезжей части и врезалось в отбойник, который проткнул машину. Обе женщины погибли на месте. Погибшим было 40 и 68 лет. Детали инцидента будут устанавливать правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Николаеве водитель потерял сознание и спровоцировал ДТП, а также под Ривне в ДТП пострадало двое детей.