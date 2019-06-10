В жутком ДТП под Киевом разбились мать с дочерью [ Редактировать ]
В воскресенье, 9 июня, на 54 километре трассы Киев-Харьков-Довжанский, произошло жуткое ДТП. Автомобиль ВАЗ-2115 вылетел с дороги и врезался в отбойник. Двое пассажиров авто скончались, сообщает "Информатор".
По предварительной информации, мужчина, который был за рулем, уснул. Также в машине находились его жена и теща.
Так, авто слетело с проезжей части и врезалось в отбойник, который проткнул машину. Обе женщины погибли на месте. Погибшим было 40 и 68 лет. Детали инцидента будут устанавливать правоохранители.
Ранее сообщалось, что в Николаеве водитель потерял сознание и спровоцировал ДТП, а также под Ривне в ДТП пострадало двое детей.
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