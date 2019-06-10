В понедельник, 10 июня, стало известно какие именно химикаты попали в реку Рось в результате ДТП под Винницей в Погрибищенском районе, сообщает УНН.

Отмечается, что в грузовике, который вызвал загрязнение водоемов, были фунгициды и гербициды.

Так из емкостей, которые перевозил автомобиль, вытекли фунгициды "Колоссаль" (в объеме 110 л.), "Вензер", "Мастер-Пауэр" (180 л.), "Пиктор", "Тилмор" (110 л.), "Тарпал"; гербициды: "Прима", "Тарга Супер", "Титус" (порошок), "Бицепс Гарант". Часть химикатов осталась невредимой.



Ранее мы сообщали все детали аварии с химикатами.