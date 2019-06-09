В воскресенье, 9 июня, в Винницкой области в селе Збаржевка, произошло ЧП. Известно, что грузовик, который перевозил тонну инсектицида "Нурал В" (химически-опасное вещество), перевернулся в приток реки Рось, передает "Информатор".

Кроме того, в месте случившейся аварии погибла рыба. Отмечается, что в акватории реки Рось запрещено ловить рыбу, купаться и пасти скот.

На сайте РГА Белой Церкви появилось сообщение о том, что есть угроза, что через 10-12 часов (в ночь с 9 на 10 июня) выбросы химикатов достигнут Киевской области, а именно - Белой Церкви.

Ранее сообщалось, что в США горит крупный национальный парк.