Под Винницей грузовик с химикатами рухнул в реку [ Редактировать ]
В воскресенье, 9 июня, в Винницкой области в селе Збаржевка, произошло ЧП. Известно, что грузовик, который перевозил тонну инсектицида "Нурал В" (химически-опасное вещество), перевернулся в приток реки Рось, передает "Информатор".
Кроме того, в месте случившейся аварии погибла рыба. Отмечается, что в акватории реки Рось запрещено ловить рыбу, купаться и пасти скот.
На сайте РГА Белой Церкви появилось сообщение о том, что есть угроза, что через 10-12 часов (в ночь с 9 на 10 июня) выбросы химикатов достигнут Киевской области, а именно - Белой Церкви.
Ранее сообщалось, что в США горит крупный национальный парк.
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