Женщина перепутала двери и открыла аварийный выход в самолете [ Редактировать ]
Рейс из Манчестера задержался практически на 8 часов. Все потому, что пассажирка по ошибке вместо двери туалета открыла аварийный выход. Об этом сообщает The Independent.
Рейс PK702 Pakistan International Airlines уже был готов к вылету в Исламабад. Двери поставили на "охрану" (режим, в котором срабатывает экстренная эвакуация, как только дверь открывается.
И несмотря на то, что ремни безопасности у всех должны были быть пристегнуты, женщина решила пойти в туалет. Однако она по случайности открыла двери аварийного выхода, а не туалета. Где именно находился экипаж, который должен был находиться возле аварийного выхода - неизвестно.
"Пассажир по ошибке открыл аварийную дверь, в результате чего активировалось аварийное скольжение", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Эль-Прат города Барселоны из-за сообщения о находящейся на борту бомбе. А также что пассажирский самолет выполнил аварийную посадку в столичном аэропорту России "Шереметьево".
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