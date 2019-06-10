Рейс из Манчестера задержался практически на 8 часов. Все потому, что пассажирка по ошибке вместо двери туалета открыла аварийный выход. Об этом сообщает The Independent.

Читайте также В Одессе экстренно сел пассажирский самолет

Рейс PK702 Pakistan International Airlines уже был готов к вылету в Исламабад. Двери поставили на "охрану" (режим, в котором срабатывает экстренная эвакуация, как только дверь открывается.

И несмотря на то, что ремни безопасности у всех должны были быть пристегнуты, женщина решила пойти в туалет. Однако она по случайности открыла двери аварийного выхода, а не туалета. Где именно находился экипаж, который должен был находиться возле аварийного выхода - неизвестно.

"Пассажир по ошибке открыл аварийную дверь, в результате чего активировалось аварийное скольжение", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Эль-Прат города Барселоны из-за сообщения о находящейся на борту бомбе. А также что пассажирский самолет выполнил аварийную посадку в столичном аэропорту России "Шереметьево".