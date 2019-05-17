В Одессе экстренно сел пассажирский самолет [ Редактировать ]
В пятницу, 17 мая в Одессе экстренно сел пассажирский самолет, сообщает "УНН".
Известно, что он следовал из Киева в Египет. Самолет экстренно совершил посадку из-за сообщения о заминировании.
"Сегодня в дежурную часть Главного управления Национальной полиции в Одесской области поступило сообщение диспетчера авиадвижения, самолет сообщением международный аэропорт "Борисполь" - аэропорт Шарм-эль-Шейх, Египет, выполнявший чартерный рейс, был вынужден выполнить посадку из-за сообщения, которое было принято в аэропорту вылета, как будто самолет заминирован", - сказал советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк.
По его словам, самолет совершил посадку в одесском аэропорту, где правоохранители проверили его на наличие взрывоопасных предметов. Их обнаружено не было. Впоследствии самолет продолжил полет в аэропорт назначения.
"На данный момент есть понимание, что было ложное сообщение. По городу отправления этого сообщения, то есть в аэропорту вылета в Киевской области будет открыто соответствующее уголовное производство, там будут проводиться следственные действия", - добавил собеседник.
Ранее сообщалось, что возле аэропорта Дубая разбился самолет.
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