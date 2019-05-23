Самолет, выполнявший рейс Париж - Ибица, испанской авикомпании Vueling, совершил экстренную посадку в аэропорту Эль-Прат города Барселоны из-за сообщения о находящейся на борту бомбе. Об этом сообщает El Periódico.

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Информацию о нахождении на борту самолета бомбы сообщили службе безопасности аэропорта Шарль-де-Голль в Париже. Следуя инструкциям, командир лайнера сделал остановку в Барселоне, где у перевозчика расположены операционные базы.

Самолет и багаж пассажиров досмотрели сотрудники Гражданской гвардии Испании. Они заявили, что информация о бомбе была ложной. Пассажиров отправили на другим самолетом той же авикомпании, летевшим на Ибицу.

Ранее мы писали о том, что возле аэропорта Дубая разбился самолет, а также о том, как пьяный пассажир самолета сломал ногу бортпроводнику.