В Барселоне самолет экстренно сел из-за бомбы [ Редактировать ]
Самолет, выполнявший рейс Париж - Ибица, испанской авикомпании Vueling, совершил экстренную посадку в аэропорту Эль-Прат города Барселоны из-за сообщения о находящейся на борту бомбе. Об этом сообщает El Periódico.
Информацию о нахождении на борту самолета бомбы сообщили службе безопасности аэропорта Шарль-де-Голль в Париже. Следуя инструкциям, командир лайнера сделал остановку в Барселоне, где у перевозчика расположены операционные базы.
Самолет и багаж пассажиров досмотрели сотрудники Гражданской гвардии Испании. Они заявили, что информация о бомбе была ложной. Пассажиров отправили на другим самолетом той же авикомпании, летевшим на Ибицу.
Ранее мы писали о том, что возле аэропорта Дубая разбился самолет, а также о том, как пьяный пассажир самолета сломал ногу бортпроводнику.
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