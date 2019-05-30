В России экстренно сел пассажирский самолет [ Редактировать ]
Пассажирский самолет выполнил аварийную посадку в столичном аэропорту России "Шереметьево", к нему следуют пожарные расчеты, передает "УНН".
"Только что в "Шереметьево" совершил аварийную посадку пассажирский самолет. К месту следуют пожарные расчеты, 10 автоцистерн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в аэропорт также направляются подразделения МЧС.
Ранее сообщалось, что под Ривне разбился военный вертолет Ми-8.
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