"Он не проснулся": что известно о состоянии Бари Алибасова [ Редактировать ]
Российский продюсер Бари Алибасов, который отравился жидкостью для прочистки труб, не вышел из медикаментозного сна. Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на PR-директора продюсера Вадима Горжанкина.
"Бари Алибасов, который находится в Научно-исследовательском институте скорой помощи им. Склифосовского, не вышел из состояния медикаментозного сна. С чем связана задержка врачи не сообщают. Все, что удалось узнать у одного врача, скорее всего, Алибасов если и выйдет из сна, то никогда не сможет глотать по причине тяжелого поражения пищевода", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Бари Алибасова отправили в кому.
по теме
Вера Брежнева умилила фанатов теплым фото с родными
Известная певица Вера Брежнева поделилась в своем Instagram душевным фото
Настя Каменских взбудоражила глубоким декольте
Известная украинская певица Настя Каменских (NK) привыкла удивлять своих фанатов пикантными фото
Алина Гросу впервые показала мужа (фото)
Популярная украинская певица Алина Гросу не привыкла делится личным с поклонниками
Сергей Притула идет в политику
Популярный украинский телеведущий, шоумен и актер Сергей Притула сделал сенсационное заявление
Каменских появилась на обложке иностранного журнала (фото)
Известная украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками в Instagram важным событием