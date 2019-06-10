Российский продюсер Бари Алибасов, который отравился жидкостью для прочистки труб, не вышел из медикаментозного сна. Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на PR-директора продюсера Вадима Горжанкина.

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"Бари Алибасов, который находится в Научно-исследовательском институте скорой помощи им. Склифосовского, не вышел из состояния медикаментозного сна. С чем связана задержка врачи не сообщают. Все, что удалось узнать у одного врача, скорее всего, Алибасов если и выйдет из сна, то никогда не сможет глотать по причине тяжелого поражения пищевода", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Бари Алибасова отправили в кому.