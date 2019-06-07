Бари Алибасова отправили в кому [ Редактировать ]
Известного продюсера и музыканта Бари Алибасова ввели в искусственную кому, сообщил PR-директор знаменитости Вадим Горжкин.
"Он находится в медикаментозном сне. Он с утра себя относительно хорошо чувствовал. Но так как у него болезненное состояние и ему надо отдохнуть, врачи приняли решение ввести его в состояние сна", - пояснил он
Также в сети появилась информация о том, что Алибасова готовят к операции. Однако Горжкин опроверг это.
Напомним, 5 июня появилась информация о том, что Бари Алибасов отравился химикатами. Артист случайно выпил средство для очистки труб. А также в СМИ писали о смерти музиканта, но его пресс-секретарь мгновенно опроверг это.
Кто такой Бари Алибасов?
Бари Алибасов - скандальный российский музыкант, продюсер легендарной группы "На-На". Он также увлекается режиссурой и фотографией. Группа "На-На" вместе с Бари Алибасовым занимаются благотворительностью: выступают перед детьми с ограниченными возможностями.
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