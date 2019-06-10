Війна з "цифровими гігантами". Американські конгресмени заявляють - четвірка найбільших світових компаній отримала надто великий контроль за життям людей, і їхні апетити потрібно урізати.

Хто увійшов до "чорного списку"? І що робитиме Конгрес?

Дмитро Анопченко - з останніми новинами.

Під ударом зараз Facebook, Google, Apple і Amazon. Ними одночасно зацікавилися і Конгрес - ініціювавши анти-монопольне розслідування, і Міністерство юстиції США. Формальна причина - влада хоче перевірити, чи не зловживає ця "четвірка" своїм особливим становищем на ринку. Але конгресмени, виступаючи на телеефірах, відкрито зізнаються, що їх насправді турбує: надто вже великий контроль "комп'ютерні монстри" мають над кожним з нас.

"Google контролює 94% пошуку в мобільних телефонах, у Facebook - більше 2,5 мільярдів користувачів, найбільша соціальна мережа в світі... І це -монополія!", - зазначає Девід Сісіліні, конгресмен від штату Род-Айленд.

Здавалося б, чого непокоїтися, якщо їхні послуги безкоштовні. Але в Конгресі переконані - не все так просто. Facebook збирає занадто багато особистої інформації про користувачів, а із безпекою цих даних - проблеми. Крім того, - купивши WhatsApp і Instagram, він взагалі не матиме конкурентів серед соцмереж.

Google звинувачують в махінаціях з пошуком, - мовляв, свої продукти показують вище конкурентів, змушуючи людей саме їх купувати. Але якщо до бізнесу (навіть і не зовсім чесного) - Конгрес причепитися не може, то безпекою користувачів - відверто стурбований.

"Правда полягає в тому, що збір персональних даних користувачів ведеться не з такими вже чистими помислами і відбувається на шкоду недоторканності особистого життя людей. Існує досить багато свідчень про нецільове використання таких даних, про усунення конкурентів і несумлінну поведінку", - наголошує Девід Сісіліні, конгресмен від штату Род-Айленд.

Свої претензії і до Amazon і до Apple. І керівників всіх 4 компаній зараз попросять надати свідчення. Вимагатимуть і документи - надіславши повістки. Відмова ж виконати їх - є "неповагою до Конгресу", - за це можуть судити.

Невдоволення технологічними гігантами наростало давно, але тепер проти них об'єдналися всі - і президент, і конгресмени, і самі користувачі. І вони змушені захищатися. І поки до слухань не дійшло, наймають не адвокатів, а ... лобістів.

Вже задіяли 238 колишніх чиновників - людей, що обіймали високі посади в уряді або працювали у виборчих штабах політиків і знають їх особисто.

Тільки цього року на лобізм "велика четвірка" витратить 55 мільйонів доларів! Але розслідування це вже не зупинить. Слухання обіцяють бути гучними. І під час них неодмінно спливе безліч нових деталей - про те, наскільки сильно нові технології (і цифрові гіганти, що їх розробили) контролюють наше з вами життя.