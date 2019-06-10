Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о том, что вся Администрация президента должна переехать из центра города, чтобы не создавать пробок в Киеве. Вариантов для переезда много: от загородного помещения до музея истории Киева.

Журналистка, сотрудница Музея истории города Киева Катерина Липа рассказала о новом варианте Администрации. Им стал Украинский дом.

Что такое Украинский дом?

Это международный конгресс-центр - национальный центр делового и культурного сотрудничества в Киеве. Расположен о на центральной улице Киева - Крещатике.

О возможном варианте переезда АП в Украинский дом стало известно, когда туда пришли представители архитектурного бюро и рассматривать помещения.

Журналистка поделилась, что под Администрацию президента могут забрать этажи фондов Музея истории Киева и репетиционную базу ансамбля "Киевские солисты".

в свою очередь пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что АП хотят перенести подальше от центра города. А Украинский дом не подходит под данные критерии.

Раньше сообщалось о том, что партия "Слуга народа" обнародовала список кандидатов. А также Мендель сделала важное заявление по поводу задолженности горняками и пообещала скорые выплаты им.