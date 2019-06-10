Задолженности горнякам: у Зеленского сделали важное заявление [ Редактировать ]
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель прокомментировала ситуацию, сложившуюся с задолженностями горнякам по выплатам заработных плат.
"В среду на зарплаты шахтерам выделили 300 млн гривен, из них первый транш - 41 млн гривен живых денег - должно поступить сегодня или завтра. Эти деньги не решают всего вопроса задолженности. Самая большая проблема заключается в том, что нынешняя цена угля - 2800 гривен - высокая для "Центрэнерго", которое отказывается покупать уголь по такой цене", - сказала Мендель.
Она также добавтла, что сейчас представители Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, ПАО "Центреенерго" и ГП "Львовуголь" ведут переговоры об уменьшении цены до 2400 гривен. Это будет системное решение проблемы.
Она также подчеркнула, что президент, со своей стороны, делает все возможное для решения вопроса, но оно остается в пределах компетенции Кабинета министров Украины.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский объявил конкурс на должность судьи Европейского суда. А также Зеленский уволил главу СБУ в Ривненской области и уволил заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенка с должности.
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