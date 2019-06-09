В воскресенье, 9 июня, в Киеве в ботаническом саду начался внеочередной съезд политической партии "Слуга народа".

На съезде партии присутствовали президент Украины Владимир Зеленский, глава Администрации президента Андрей Богдан, первый помощник Сергей Шефир, глава партии Дмитрий Разумков, заместители главы АП и советники президента.

Первое слово принял Владимир Зеленский. "Это точно мое выступление? Не Петра Алексеевича?", - пошутил президент в начале своего выступления. В своей речи он пообещал народу отправить старую политическую систему "в нокаут", бороться с коррупцией и лишать "недостойных" политиков мандата. Он также подчеркнул, что цель партии "Слуга народа" не перезагрузить старую систему, а установить новую.

"Наши люди не идут в парламент из-за неприкосновенности, потому что мы ее отменим. Они не идут в парламент отбывать номер, потому за "кнопкодавство" мы будем лишать мандата. Они не идут из-за обогащения, потому что за это мы будем сажать" - подытожил Зеленский.

Кроме того, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс относительно криминализации неличного голосования народных депутатов в ближайшее время будет внесен в Верховную Раду.

"В ближайшие дни, я думаю, Президент внесет изменения в Уголовный кодекс, которыми криминализирует вопрос неличного голосования в Раду", - заявил он.

Позже, партия Зеленского представила список на выборы первых 20 кандидатов, среди них: Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, Александр Ткаченко, Михаил Федоров, Андрей Герус и другие. Отмечается, что других кандидатов, представленных в списках, украинцы смогут найти в интернете.

Ранее сообщалось, что Зеленский жестко обратился к депутатам, а также президент сделал заявление о России.