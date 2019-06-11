Женщина пыталась продать 15-летнюю дочь в сексуальное рабство [ Редактировать ]
В Хмельницком женщина пыталась продать собственную дочь в сексуальное рабство. Девочке всего 15 лет. Ребенка женщина оценила в 40 тысяч гривен, сообщает пресс-центр СБУ.
Правоохранители задержали злоумышленницу в одном из парков Хмельницкого после того, как она
Женщина получила первый транш в размере 20 тысяч гривен. А после правоохранители задержали злоумышленницу в одном из парков.
Силовики открыли уголовное производство за торговлю людьми, решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении в совершении преступления. Женщине грозит до 15 лет тюрьмы.
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