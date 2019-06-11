Страшный пожар в Одессе: полиция начала расследование [ Редактировать ]
В понедельник вечером, 10 июня, в Одессе, на улице Воробьева, загорелось здание психиатрической больницы. По факту пожара открыто уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Спасатели назвали предварительную причину - занесение огня извне. В административном корпусе больницы и в трех должностных лиц указанного учреждения продолжаются обыски. Устанавливается наличие пожарно-технической документации, которая будет изъята для изучения.
"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по пунктам 1 и 5 части 2 статьи 115 (умышленное убийство) и части 2 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Согласно акта спасателей, предварительная причина возгорания - занесение огня извне", - говорится в сообщении.
Напомним, поздно вечером, 10 июня, в Одессе произошел пожар в психиатрической больнице, в результате которого погибли шесть человек и еще шесть были госпитализированы в тяжелом состоянии.
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