В понедельник вечером, 10 июня, в Одессе, на улице Воробьева, загорелось здание психиатрической больницы. По факту пожара открыто уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Спасатели назвали предварительную причину - занесение огня извне. В административном корпусе больницы и в трех должностных лиц указанного учреждения продолжаются обыски. Устанавливается наличие пожарно-технической документации, которая будет изъята для изучения.

"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по пунктам 1 и 5 части 2 статьи 115 (умышленное убийство) и части 2 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Согласно акта спасателей, предварительная причина возгорания - занесение огня извне", - говорится в сообщении.

Напомним, поздно вечером, 10 июня, в Одессе произошел пожар в психиатрической больнице, в результате которого погибли шесть человек и еще шесть были госпитализированы в тяжелом состоянии.