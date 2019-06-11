Во вторник, 11 июня, в больницах Одессы в результате пожара в психбольнице погибли люди, некоторые были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, удалось спасти 15 человек, из них четыре человека умерли не приходя в сознание и шесть в тяжелом состоянии с признаками отравления угарным газом были госпитализированы, позже двое из них также умерли.

В 04:20 11 июня госпитализировали еще одного человека, его состояние стабильное.

Всего погибло шесть человек, пятеро госпитализированы.

К тушению привлекалось 57 человек личного состава и 12 единиц техники.

Напомним, поздно вечером, 10 июня, в Одессе произошел пожар в психиатрической больнице, в результате которого погибли шесть человек и еще шесть были госпитализированы в тяжелом состоянии. Зеленский отреагировал на случившееся. А полиция открыла уголовное производство и начала расследование.