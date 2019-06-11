Пожежу і загибель людей у психіатричній лікарні Одеси поліція кваліфікувала як умисне вбивство. За попередніми даними, осередок займання був розташований біля входу в один із корпусів. Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіціі в Одеській області - Олег Бех.

Нагадаю, зайнялося близько 10 вечора на даху одно-поверхового корпусу "Одеського обласного медичного центру психічного здоров'я" в Суворовському районі міста. Вогонь охопив півтисячі квадратних метрів площі. На момент загорання у відділенні центру перебували більше півсотні людей, серед них - троє медиків. Четверо людей померли, так і не опритомнівши. Ще шістьох у тяжкому стані доправили до лікарні, двох із них урятувати не вдалося. За півтори години - пожежу ліквідували.

"Хочу зазначити, був пізній виклик, підрозділи прибули за 6 хвилин , але вже до 300 квадратів було охвачено полумям. Полумя пішло по криші", - говорить Вадим Толюк, заступник начальника ДСНС в Одеські області.

"Никаких решеток на окнах не было, двери не закриваются, то есть пациенты могли выйти на коридор. Большая скупченность людей , 54 человека и три сотрудника , пациенти с таким диагнозом нуждаются чтоб каждого за руку виводить , просто физически не смогли управиться", - говорить Анатолій Волощук, головний лікар "Центру психічного здоров'я".