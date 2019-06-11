Во вторник, 11 июня, известный российский продюсер Бари Алибасов, который ранее отравился химикатами, вышел из искусственной комы. Об этом сообщает Mash.

Пока мужчина ничего не помнит и никого не узнает. Врачи утверждают, что такое состояние после комы является вполне нормальным.

Так, Бари пробыл без сознания несколько дней.

Как сообщалось раньше, артист случайно выпил средство для очистки труб. А также в СМИ писали о смерти музыканта, но его пресс-секретарь мгновенно опроверг это.