Бари Алибасов вышел из комы (фото) [ Редактировать ]
Во вторник, 11 июня, известный российский продюсер Бари Алибасов, который ранее отравился химикатами, вышел из искусственной комы. Об этом сообщает Mash.
Пока мужчина ничего не помнит и никого не узнает. Врачи утверждают, что такое состояние после комы является вполне нормальным.
Так, Бари пробыл без сознания несколько дней.
Как сообщалось раньше, артист случайно выпил средство для очистки труб. А также в СМИ писали о смерти музыканта, но его пресс-секретарь мгновенно опроверг это.
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