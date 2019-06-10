Состояние здоровья известного продюсера, музыканта и артиста Бари Алибасова значительно ухудшилось. Известно, что у знаменитости открылось внутреннее кровотечение в желудке. Об этом сообщает Telegram-канал MASH.

"Сейчас врачи пытаются остановить кровотечение, но ситуация остается тяжелой", - говорится в сообщении.

Там также рассказали о том, что уровень гемоглобина у продюсера сократилось до критического - в 80 г/л.

Напомним, Бари Алибасов, который находится в Научно-исследовательском институте скорой помощи им. Склифосовского, не вышел из состояния медикаментозного сна. С чем связана задержка врачи не сообщают. Все, что удалось узнать у одного врача, скорее всего, Алибасов если и выйдет из сна, то никогда не сможет глотать по причине тяжелого поражения пищевода.

Раньше сообщалось о том, что 5 июня появилась информация о том, что Бари Алибасов отравился химикатами. Артист случайно выпил средство для очистки труб. А также в СМИ писали о смерти музиканта, но его пресс-секретарь мгновенно опроверг это.

Кто такой Бари Алибасов?

Бари Алибасов - скандальный российский музыкант, продюсер легендарной группы "На-На". Он также увлекается режиссурой и фотографией. Группа "На-На" вместе с Бари Алибасовым занимаются благотворительностью: выступают перед детьми с ограниченными возможностями.