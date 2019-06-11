Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении главы Службы внешней разведки Владислава Бухарева. Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Украины Руслан Рябошапка.

"Был подписан указ о назначении главы Службы внешней разведки. Им назначен Бухарев Владислав", - сказал он.

Кто такой Владислав Бухарев?

Бухарев - украинский общественно-политический и государственный деятель. Депутат Украины VIII созыва от партии "Батькивщина". Воинское звание - генерал-лейтенант. Специальное звание - генерал-лейтенант налоговой полиции.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский уволил руководство Госуправделами. Также мы писали о том, что президент Украины уволил заместителя главы Службы безопасности Украины с должности.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенка с должности.