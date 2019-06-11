Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины представление на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.

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"Подписано представление на увольнение генерального прокурора Юрия Витальевича Луценко. Есть юридическая позиция, которая связана с тем, что, несмотря на изменение закона о прокуратуре о том, что генеральный прокурор не обязан иметь юридическое образование, другие нормы закона о прокуратуре говорят о том, что прокурором Генеральной прокуратуры может быть только человек, который имеет юридическое образование. Этот человек осуществляет процессуальные функции, соответственно он должен иметь как юридическое образование, так и опыт в сфере права. У Луценко такого опыта нет", - сообщил Рябошапка.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский уволил руководство Госуправделами. Также мы писали о том, что президент Украины уволил заместителя главы Службы безопасности Украины с должности.