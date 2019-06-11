Зеленский внес представление об отставке генпрокурора Луценко [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины представление на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.
"Подписано представление на увольнение генерального прокурора Юрия Витальевича Луценко. Есть юридическая позиция, которая связана с тем, что, несмотря на изменение закона о прокуратуре о том, что генеральный прокурор не обязан иметь юридическое образование, другие нормы закона о прокуратуре говорят о том, что прокурором Генеральной прокуратуры может быть только человек, который имеет юридическое образование. Этот человек осуществляет процессуальные функции, соответственно он должен иметь как юридическое образование, так и опыт в сфере права. У Луценко такого опыта нет", - сообщил Рябошапка.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский уволил руководство Госуправделами. Также мы писали о том, что президент Украины уволил заместителя главы Службы безопасности Украины с должности.
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