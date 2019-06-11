Президент Украины Владимир Зеленский подписал еще 13 указов о назначении временно исполняющих обязаностей глав областных государственных администраций в стране. Соответствующие документы опубликованы на сайте президента Украины.

Президент постановил:

Временно возложить исполнение обязанностей председателя Черниговской областной государственной администрации на Романову Наталью Андреевну

Временно возложить исполнение обязанностей председателя Хмельницкой областной государственной администрации на Кальниченко Владимира Ильича

Временно возложить исполнение обязанностей председателя Тернопольской областной государственной администрации на Крысак Ивана Богдановича

Временно возложить исполнение обязанностей председателя Сумской областной государственной администрации на Акперова Вадима Вагифовича

Временно возложить исполнение обязанностей председателя Николаевской областной государственной администрации на Бонь Вячеслава Валентиновича

Временно возложить исполнение обязанностей председателя Львовской областной государственной администрации на Замлинского Ростислава Теодозиевича

Временно возложить исполнение обязанностей председателя Кировоградской областной государственной администрации на Коваленко Сергея Петровича

Временно возложить исполнение обязанностей председателя Киевской областной государственной администрации на Кучера Вячеслава Анатольевича

Временно возложить исполнение обязанностей председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации на Савко Марию Владимировну

Временно возложить исполнение обязанностей председателя Запорожской областной государственной администрации на Слепян Эллу Валерьевну

Временно возложить исполнение обязанностей председателя Закарпатской областной государственной администрации на Дуран Ивана Петровича

Временно возложить исполнение обязанностей председателя Волынской областной государственной администрации на Киричук Александра Алексеевича

Раньше сообщалось о том, что Зеленский уволил руководство Госуправделами. Также мы писали о том, что президент Украины уволил заместителя главы Службы безопасности Украины с должности.