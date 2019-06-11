Президент Украины Владимир Зеленский подписал десять новых указов. Все они касаются кадровых изменений в Службе безопасности Украины.

Зеленский постановил:

1. Освободить Косинского Владислава Владимировича от должности заместителя председателя Службы безопасности Украины

2. Освободить Фролова Олега Владимировича от должности заместителя председателя Службы безопасности Украины

3. Назначить Бухарева Владислава Викторовича председателем Службы внешней разведки Украины

4. Освободить Алексеенко Андрея Викторовича от временного исполнения обязанностей Председателя Службы внешней разведки Украины

5. Освободить Зозулю Олега Викторовича от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Винницкой области

6. Освободить Фелонюка Юрия Васильевича от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Волынской области

7.Освободить Пахнюка Владимира Васильевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области

8. Освободить Ткачука Александра Анатольевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины во Львовской области

9. Освободить Довженка Александра Ивановича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Одесской области

10. Освободить Сторожука Руслана Васильевича от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области

Раньше сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал еще 13 указов о назначении временно исполняющих обязаностей глав областных государственных администраций в стране.

А также президент Украины Владимир Зеленский издал 15 новых указов. Все они опубликованы на сайте президента Украины. Указы касаются увольнения глав областных государственных администраций по всей территории страны.