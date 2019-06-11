Во вторник, 11 июня, Владимир Зеленский внес представление о кадровых изменениях в МИД. Президент Украины подписал представление об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел и внес в Верховную Раду предложение о назначении на должность главы МИД Вадима Пристайко. Об этом на брифинге заявил заместитель главы АП Руслан Рябошапка.

"Президент подписал представление об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел, а также внес представление на назначение Пристайко Вадима Владимировича министром иностранных дел", - сказал Рябошапка.

Напомним, ранее Зеленский уволил руководство Госуправделами. Также мы писали о том, что президент Украины уволил заместителя главы Службы безопасности Украины с должности.