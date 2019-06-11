За сегодняшний день, 11 июня, боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. Вооруженные формирования России обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также, 10 июня представители Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил раскрыли 3 факта связанных с незаконным обращением с оружием и боеприпасами, 8 краж и 1 одно покушение на убийство. По подозрению в участии в составе вооруженных формирований России задержаны и переданы в правоохранительные органы 5 человек. Выявлено 40 административных правонарушений.

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"В результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения", - говорится в сообщении ООС.

Раньше сообщалось о том, что за сутки, 10 июня, на Донбассе в районе проведения Операции Объединенных сил боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня, из них семь раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов. А также боевики увеличили количество обстрелов. Также на Донбасс прибыли российские снайперы.