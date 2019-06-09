Война на Донбассе: оккупанты сорвали договоренности о разведении сил [ Редактировать ]
В субботу, 8 июня, боевики Российской Федерации совершили обстрел населенного пункта Станица Луганская, тем самым сорвали договоренности по разведению сил и техники вблизи этого поселка, которое было запланировано на 16 июня. Об этом сообщается в пресс-службе ООС.
"Указанный факт в очередной раз демонстрирует нежелание вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации соблюдать Минские договоренности по разведению сил и средств на данном участке местности" - отметили в штабе.
Отмечается, что с 20:55 по 21:35 в субботы сепаратисты из стрелкового оружия обстреливали населенный пункт Станица Луганская. Обстрел велся с направления оккупированного населенного пункта Николаевка.
Согласно договоренностям, разведение сил может быть осуществлено только после соблюдения режима тишины и его фиксации наблюдателями СММ ОБСЕ в течение 7 дней.
"Учитывая вышеизложенное, датой следующего разведения сил и средств на участке №1 Станица Луганская, может быть 17 июня 2019 года, лишь при условии сохранения режима тишины к указанному сроку", - подчеркнули в пресс-службе ООС.
Ранее сообщалось, что Зеленский сделал заявление об обострении ситуации на Донбассе.
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