За сутки, 10 июня, на Донбассе в районе проведения Операции Объединенных сил боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня, из них семь раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Также украинские позиции обстреливались из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 12 раз обстрелял украинские позиции: шесть раз - Водяное, а также - Опытное, район Песков, Марьинку, Широкино, окрестности Новотроицкого и Пищевик.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции защитников подверглись пяти обстрелам: Зайцево, Светлодарск, район Южного, окрестности Новоалександровки и Новгородского.

Потерь среди украинских защитников нет, по данным разведки, 10 июня ранены двое оккупантов.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил дважды - в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи Водяного и Песков.

Ранее мы писали о том, что боевики увеличили количество обстрелов. Также на Донбасс прибыли российские снайперы.