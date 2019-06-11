Про початок процедури звільнення генпрокурора Юрія Луценка, міністра закордонних справ Павла Клімкіна та дев'ятьох посадовців СБУ повідомили в Адміністрації Президента.

За словами, заступника голови АП Руслана Рябошапки, двоє заступників голови СБУ та очільники п'яти регіональних служб мають залишити посади найближчим часом. А щодо звільнення Луценка - основною причиною назвав відсутність у нього профільної освіти.

Нагадаємо, 12 травня 2016 року перед призначенням Луценка на посаду - Верховна Рада саме цього скликання ухвалила зміни, які дозволяють обіймати посаду генпрокурора людям без юридичної освіти.

"Те, про що давно говорив Глава держави - внесено подання на звільнення генпрокурора Ю.В. Луценка. Декілька кадрових рішень було прийнято в СБУ та служба зовнішньої розвідки. Якщо говорити про СБУ, було звільнено двох заступників, які за попередньою інформацією були причетні до багатьох протиправних діянь. В тому числі до тих, що вчинялись під час виборчої кампанії. Крім того, було прийняте рішення про звільнення регіональних очільників СБУ", - повідомив Руслан Рябошапка, заступник голови Адміністрації Президента України.