Володимир Зеленський ініціював процедуру звільнення очільників ГПУ та МЗС [ Редактировать ]
Про початок процедури звільнення генпрокурора Юрія Луценка, міністра закордонних справ Павла Клімкіна та дев'ятьох посадовців СБУ повідомили в Адміністрації Президента.
За словами, заступника голови АП Руслана Рябошапки, двоє заступників голови СБУ та очільники п'яти регіональних служб мають залишити посади найближчим часом. А щодо звільнення Луценка - основною причиною назвав відсутність у нього профільної освіти.
Нагадаємо, 12 травня 2016 року перед призначенням Луценка на посаду - Верховна Рада саме цього скликання ухвалила зміни, які дозволяють обіймати посаду генпрокурора людям без юридичної освіти.
"Те, про що давно говорив Глава держави - внесено подання на звільнення генпрокурора Ю.В. Луценка. Декілька кадрових рішень було прийнято в СБУ та служба зовнішньої розвідки. Якщо говорити про СБУ, було звільнено двох заступників, які за попередньою інформацією були причетні до багатьох протиправних діянь. В тому числі до тих, що вчинялись під час виборчої кампанії. Крім того, було прийняте рішення про звільнення регіональних очільників СБУ", - повідомив Руслан Рябошапка, заступник голови Адміністрації Президента України.
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