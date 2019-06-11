Релігійний конфлікт у школі: на Буковині випускницю залишили без прощального вечора [ Редактировать ]
Цькування за віру. На Буковині випускниця стверджує, що її не взяли на прощальний вечір через прихильність до Української православної церкви. Хоча у школі все заперечують.
Де правда? З'ясовували наші журналісти.
15-річна Христина зі сльозами на очах згадує свій випускний вечір.
Минулої суботи вона разом із дев'ятьма однокласниками прощалася зі школою. На урочистостях дівчину не запросили фотографуватися з класом.
"Мої однокласники робили спільну фотографію - мене ніхто на неї не запрошував. Мені було трохи прикро, тому що я провчилася з ними 5 років, і хоча б мій однокласник міг покликати мене", - розповідає Христина Велущак, жителька Задубрівки (випускниця).
Не запросили Христину і в ресторан, в якому продовжилося святкування. А причиною всього - віросповідання. Дівчинка, як і її батьки - є парафіянкою Української православної церкви.
"Коли розділення пішло, вона каже: "Мамо, до мене помінялося відношення, зі мною перестають спілкуватися". Говорять, що я москалька", - розповідає Кароліна Велущак, мама Христини.
Конфлікт між вірянами в Задубрівці триває уже четвертий місяць. На сільських зборах громада проголосувала за перехід храму до Православної церкви України. Будівлю намагалися брати штурмом. Між селянами почалися конфлікти.
"Образа є на дітей, однозначно - і в школі, і в селі. Можуть образити людину", - зазначив протоієрей Леонід Делікатний, настоятель храму Собору Архистратига Михаїла.
У храмі тривають молитовні стояння вірян УПЦ. Та ситуація стала критичною, коли конфліктувати почали діти. Люди розповідають: випадок з Христиною - не єдиний у цьому селі.
"Після недільних потасовочок, які в нас зараз відбуваються біля церкви, дітки так само приходили. Дітки чули, як ведуть себе дорослі люди. Відповідно, так само ті всі фрази, речовки - вони їх всі повторювали", - розповідає Галина Кравець, жителька Задубрівки.
У школі, тим часом, усе заперечують. Мовляв: Христину ніхто не цькував. І на випускний вечір її запросили.
"У нас є фотографії, де ми всі разом з класом. Хто з ким хотів, той з тим фотографувався. Вона була на загальній фотографії з класом, на фотографії з батьками", - запевняє Оксана Сауткіна, класна керівниця Христини Велущак.
Директор школи пояснює: взагалі заборонив у школі розмови на релігійні теми. А випадок з випускницею називає "непорозумінням".
"Такого конфлікту не було. Насамперед, я хотів сказати, що ця дитина конфліктна. В неї проблеми такі - вона шукає собі конфлікти, скажімо так. Якби було упереджене відношення з боку вчителів - похвальний лист би не отримала, ми б на олімпіади її не взяли", - стверджує Володимир Кокіс, директор Задубрівського навчально-виховного комплексу.
Зараз Христина намагається забути про неприємність і готується вступати до медичного коледжу. В селі, тим часом, сподіваються залагодити якщо не релігійний, то хоча б дитячий конфлікт.
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