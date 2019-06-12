За прошедшие сутки, 11 июня, на Донбассе боевики ранили троих украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

Боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня. Из них семь раз с применением запрещенных Минскими соглашениями 122-мм артиллерии, минометов калибра 120 и 82 мм.

"Противник также обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отмечает пресс-центр.

В частности, противник 17 раз обстрелял украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" возле населенных пунктов Водяное, Лебединское, Пески, Павлополь, Авдеевка, Гнутово, Марьинка, Широкино.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны семь раз у н. п. Попасная, Крымское, Станица Луганская, Гладосово, Золотое, Новолуганское, Пивденное.

"В результате вражеских обстрелов три украинских защитника получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ с вооружения, что не противоречит минским договоренностям. По данным разведки 11 июня двое оккупантов уничтожены и 7 ранены", - заявили в штабе.

От начала суток в среду, 12 июня, противник обстрелял позиции Объединенных сил четыре раза у н.п. Водяное, Старогнатовка, Новгородское, Зайцево. Украинские военные заявляют, что придерживаются условий прекращения огня.

Раньше сообщалось о том, что за сутки, 10 июня, на Донбассе в районе проведения Операции Объединенных сил боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня, из них семь раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов. А также боевики увеличили количество обстрелов. Также на Донбасс прибыли российские снайперы.