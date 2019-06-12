В понедельник вечером, 10 июня, в Одессе, на улице Воробьева, загорелось здание психиатрической больницы. В результате происшествия в больнице скончался еще один из пострадавших. Таким образом количество погибших возросло до 7 человек. Об этом сообщается на сайте ГСЧС Украины.

"10 июня в 21 час. 44 мин. в Суворовском районе города Одесса по улице Академика Воробьева, 9 в "Одесском областном медицинском центре психического здоровья" Одесского облсовета возник пожар, вследствие которого погибли 6 человек и госпитализированы 5 человек, из которых 11 июня в больнице скончалось 1 лицо", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, поздно вечером, 10 июня, в Одессе произошел пожар в психиатрической больнице. Зеленский отреагировал на случившееся. А полиция открыла уголовное производство и начала расследование.