Страшный пожар в Одессе: количество жертв возросло [ Редактировать ]
В понедельник вечером, 10 июня, в Одессе, на улице Воробьева, загорелось здание психиатрической больницы. В результате происшествия в больнице скончался еще один из пострадавших. Таким образом количество погибших возросло до 7 человек. Об этом сообщается на сайте ГСЧС Украины.
"10 июня в 21 час. 44 мин. в Суворовском районе города Одесса по улице Академика Воробьева, 9 в "Одесском областном медицинском центре психического здоровья" Одесского облсовета возник пожар, вследствие которого погибли 6 человек и госпитализированы 5 человек, из которых 11 июня в больнице скончалось 1 лицо", - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, поздно вечером, 10 июня, в Одессе произошел пожар в психиатрической больнице. Зеленский отреагировал на случившееся. А полиция открыла уголовное производство и начала расследование.
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