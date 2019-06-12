Пожар в Нотр-Даме: в соборе впервые проведут службу [ Редактировать ]
В субботу, 15 июня, во Франции в соборе Парижской Богоматери впервые после пожара пройдет месса. Об этом со ссылкой на местную епархию пишет France 24.
Событие будет транслироваться в прямом эфире на французском телевидении, чтобы все христиане Франции могли принять участие.
"Месса пройдет в боковой часовне с ограниченным количеством людей из очевидных соображений безопасности", - заявили в епархии.
Архиепископ Парижа Мишель Опети проведет литургическую службу. В ней примут участие всего 20 человек, включая священников собора.
Ранее криминалисты назвали причину пожара в соборе Парижской Богоматери. Также в сети появились жуткие снимки храма после пожара.
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