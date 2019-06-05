В Нафтогазе в ответ на требование Кабмина снизить цены на газ для населения заявляют, что уже снизил оптовую цену в соответствии с движением рынка, сообщает пресс-служба компании в среду, 5 июня.

В НАК отмечают, что в зависимости от тарифа облгазов, конечная розничная цена для потребителей в июле составит от 7,6 до 8,2 грн за кубометр газа.

"Правила работы рынка определяет Кабинет министров. Кроме того, как единственный представитель нашего акционера, Кабинет министров выдвигает требования к работе Нафтогаза. Иногда эти требования противоречат друг другу. Мы искренне стараемся выполнять максимальное количество из них одновременно", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что сейчас они работают над тем, чтобы закупить достаточно газа на зиму; чтобы произвести качественное отделение оператора ГТС и чтобы наполнить госбюджет деньгами.

Напомним, 5 июня на заседании Кабинета министров Украины было принято постановление, которое обязывает НАК "Нафтогаз Украины" не повышать цены на газ для населения.