Цены на газ: в Нафтогазе ответили на требования Гройсмана [ Редактировать ]
В Нафтогазе в ответ на требование Кабмина снизить цены на газ для населения заявляют, что уже снизил оптовую цену в соответствии с движением рынка, сообщает пресс-служба компании в среду, 5 июня.
В НАК отмечают, что в зависимости от тарифа облгазов, конечная розничная цена для потребителей в июле составит от 7,6 до 8,2 грн за кубометр газа.
"Правила работы рынка определяет Кабинет министров. Кроме того, как единственный представитель нашего акционера, Кабинет министров выдвигает требования к работе Нафтогаза. Иногда эти требования противоречат друг другу. Мы искренне стараемся выполнять максимальное количество из них одновременно", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что сейчас они работают над тем, чтобы закупить достаточно газа на зиму; чтобы произвести качественное отделение оператора ГТС и чтобы наполнить госбюджет деньгами.
Напомним, 5 июня на заседании Кабинета министров Украины было принято постановление, которое обязывает НАК "Нафтогаз Украины" не повышать цены на газ для населения.
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