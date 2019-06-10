Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сделала важное заявление по поводу увольнения губернаторов всех областей.

"Президент Украины инициировал снятие всех губернаторов, но Кабинет министров сегодня утвердил снятие лишь 13 руководителей областей. Мы не знаем принципов избирательности правительства. Мы надеемся, что будут сняты все губернаторы. У нас продолжается процесс поиска новых специалистов, которые могут возглавить области. Критерии отбора известны: порядочность, профессионализм, отсутствие коррупционных связей, желательно - чтобы у таких людей уже были идеи по их местной команде. Нам в этом деле помогают несколько международных HR-компаний. Наши активисты и волонтеры в регионах тоже предлагают кандидатуры", - сказала Мендель.

Напомним, президент Украины обратился к украинцам перед грядущим заседанием Конституционного Суда Украины по поводу роспуска парламента. Он сказал: "Завтра Конституционный суд Украины будет рассматривать вопрос роспуска парламента. И меня пригласили на это заседание. Это впервые за 28 лет истории независимой Украины, когда президент прийдет на заседание Конституционного суда. Именно так будет, а не наоборот, когда хозяин вызывает своих слуг, своих судей к себе в кабинет. Я уверен в наших юридических позициях, как и в позиции президента при роспуске парламента. Это был огромный и есть огромный запрос украинского народа и воли народу, которую я всегда буду защищать. Я вас поддерживаю и чувствую и завтра буду чувствовать вашу поддержку на заседании Конституционного суда".

Раньше сообщалось о том, что Зеленский объявил конкурс на должность судьи Европейского суда. А также Зеленский уволил главу СБУ в Ривненской области и уволил заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенка с должности.