Тим часом з'явився свіжий передвиборний рейтинг політсил. Отже, якби голосування відбулося найближчої неділі, у Раду пройшли б п'ять партій. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг". Які саме політсили готові підтримати українці - дивіться в нашому матеріалі.

Отже, серед тих, хто має намір голосувати і визначився, за даними соціологів, є "п'ятірка", що проходить до парламенту, політсила чинного президента Володимира Зеленського - "Слуга народу". За неї готові проголосувати майже 48 відсотків виборців. Понад 10 процентів у "Опозиційної платформи - За життя". А у "Європейської солідарністі" майже 8. Трохи менше - у Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина". І майже 6 з половиною процентів респондентів є прихильниками партії "Голос" та її лідера музиканта Святослава Вакарчука.

А от серед аутсайдерів партія "Сила і честь" Ігоря Смєшка з понад чотирма відсотками, у "Радикальної партії Олега Ляшка" вдвічі менше. Як і у "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка. Рейтинг інших партій менше двох відсотків. Серед них партія "Українська стратегія", "Свобода" та "Опозиційний блок." Зокрема, ця політсила трохи набрала трохи більше одного відсотка. А це, до речі, майже у 10 разів менше, ніж в "Опозиційної платформи - За життя".