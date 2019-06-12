В Киеве в среду, 12 июня, в Соломенском районе произошло ЧП. 19-летний парень выбросился из окна многоэтажки из-за плохой оценки в университете, сообщает "Информатор".

Известно, что парень скончался на месте происшествия.

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По предварительным данным, погибший был студентом Национального медицинского университета имени Богомольца. Парень получил плохую оценку в ВУЗе, пришел домой и, ничего не сказав родным, выбросился из окна.

Родственники погибшего находились в шоковом состоянии и не смогли прокомментировать данную ситуацию.

Раньше сообщалось о том, что в Коломые на Прикарпатье бизнесмен Тарас Марьянский покончил жизнь самоубийством. А также украинский адвокат застрелил жену и покончил с собой. До этого в Швейцарии пенсионер застрелил двух заложниц.