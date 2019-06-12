В Киеве мужчина умер во время сальто [ Редактировать ]
Во вторник, 11 июня, на центральном пляже Киева утонул мужчина. В состоянии алкогольного опьянения погибший хотел похвастаться друзьям, как он делает сальто, прыгая с тарзанки. Об этом сообщает "Информатор".
Известно, что мужчина потом еще несколько минут плавал в озере. Затем товарищи заметили, как он долго не выныривает из воды.
Труп мужчины обнаружили на самом дне. Друзья находились в состоянии сильного алкогольного опьянения и сказали: "Мы отдыхали, Серега захотел прыгнуть и сделать сальто, потом поплавал и пропал, мы подумали, что он просто задерживает дыхание".
Сообщается, что труп из воды достали уже посиневшим. На вид погибшему было 30-35 лет. Причина смерти неизвестна, по предварительной информации мужчина ударился об дно во время прыжка, так как там было мелко.
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