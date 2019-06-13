В Киеве женщина умерла в очереди к врачу [ Редактировать ]
В четверг, 13 июня, в Соломенском районе Киева в очереди к врачу скончалась женщина. Погибшая ждала приема, но ей резко стало плохо и она умерла на месте. Об этом сообщает "Информатор".
Известно, что женщину в поликлинику привезли родственники погибшей. Но в какой-то момент ей стало плохо и она умерла прямо на лавочке перед кабинетом доктора.
По словам родственников, "скорая" отказалась приехать на их вызов. По предварительным данным, у погибшей не было каких-либо серьезных заболеваний, но перед смертью она жаловалась на слабость.
Фото: "Информатор"
Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина умер после криков о помощи, а также что в Мариуполе 2-летний ребенок умер сразу после капельницы.
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