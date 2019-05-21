В понедельник, 20 мая, в Соломенском районе Киева недалеко от станции скоростного трамвая Политехническая произошел несчастный случай. Электричка сбила мужчину, который был на железнодорожных путях, сообщает "Информатор".

По предварительной информации, мужчина переходил рельсы в неположенном месте. В этот момент ехала электричка, которая сбила пешехода. На место сразу же вызвали медиков и полицейских. Врачи госпитализировали пострадавшего в больницу, однако его состояние тяжелое.

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Фото: Информатор

О случившемся сообщил машинист состава. Предварительно, мужчина шел в наушниках. После происшествия на месте остался разбитый телефон. Его личность не установлена, на вид пострадавшему до 30 лет. На месте работали медики, патрульные и следственно-оперативные группы. Детали инцидента будут выяснять правоохранители.

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