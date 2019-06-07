В Украине большая часть населения живет не по прописке. И хотя, употреблять слово "прописка" в 2019 году некорректно - сути дела это не меняет. Из года в год украинцы переезжают в другие города, меняют места жительства или же вовсе покидают страну. И все из перечисленных сталкиваются с большим количеством проблем, которые без коррупции или же "влиятельных" знакомых, решить практически невозможно.

Многие украинцы сталкивались с проблемами обслуживания в больницах. Однако, теперь достаточно лишь написать заявление на обслуживание и завести карту. И помните - медицинские учреждения не имеют права отказывать в обслуживании тем, кто обратился не по месту прописки. То же касается школ и детских садиков. Да, вы можете отдать ребенка в детское учреждение по месту жительства, но есть нюанс - приоритет будет тем детям, у которых есть регистрация.

И если же вы решили сменить место регистрации - вам необходимо будет лично обратиться в орган регистрации или же в ЦПАУ. Если регистрация будет осуществляться с согласия собственника - он должен лично присутствовать. Также ему необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность и право собственности на жилье, в которое осуществляется прописка.

Так, если у вас вместо паспорта старого образца ID-карта - все изменения будут вноситься на электронный чип. Менять ID-паспорт в таком случае нет необходимости.

Примечательно, что если ребенку уже исполнилось 14 лет - его присутствие во время смены регистрации является обязательным условием. Однако есть ряд исключений, когда ребенок не может этого сделать лично. В таких случаях обратиться могут и законные представители: опекун, родители или же доверенное лицо.

Порядок прописки детей, достигших 14-летнего возраста, практически идентична процессу регистрации взрослых. Однако, и здесь есть свои нюансы. К примеру, регистрировать ребенка можно только по месту прописки матери или отца. Теперь о регистрации младенцев - родителям дается всего три месяца для регистрации новорожденного. Причем в этом случае все максимально просто - документы для прописки может подать один из родителей через РАГС во время госрегистрации рождения.

И несмотря на то, что еще в 2003 году в Раде приняли закон, которым "отменили" прописку - условно говоря, ее попросту переименовали в "регистрацию места жительства".