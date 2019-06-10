В Мариуполе ребенок сел в кастрюлю с кипятком, которую заранее подготовила его мать для того, чтобы искупать. Ребенок получил ожоги 30% тела и был экстренно госпитализирован в ожоговое отделение городской больницы Мариуполя. Об этом говорится на сайте прокуратуры.

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Сообщается, что когда ребенку поставили капельницу с препаратами выписанными врачом, у него начались судороги, после которых он умер в реанимации.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками Мариупольской городской больницы №1, которое привело к тяжелым последствиям, а именно к смерти малолетнего ребенка.

Ранее сообщалось, что девочка "сожгла" ноги на аттракционе, а также что под Одессой горе-мать уронила младенца в яму с фекалиями.